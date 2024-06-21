Серов Александр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88330. СѢРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ЯКОВлевъ (онъ же Царекъ), 24 л. К. Горбатов. у., Избылецк. в., с. Окулова; — Нижегород. О. С., 20 Апр. 911, 152, 152¹, и 1 ч. 1643 У., по сов. съ приг. сего О. С. отъ 20 Мая 911 г. (172 М., тюр. 3 м.) арест. отд. 2½ г., съ зач. 5 м. и 20 дн. предв. заключ. Исп. 28 Мая 911. | 910 12293 1 ч. 1655 У. | 906 92580 170 М. | 908 94656 169 М. | 906 24315 169 М.
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