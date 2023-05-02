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Кулагин Иван Денисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулагин
Имя
Иван
Отчество
Денисович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
25670. КУЛАГИН, ИВАН ДЕНИСОВИЧ, 23 л. Гр. Мещевск. у., Стреминск. в., д. Вишенки; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляция, лиш. св. 6 м. Осужд. 27 нояб. 920.

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