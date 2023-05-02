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Али-Мамедов Ага-Хаджи Али-Мамедов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Али-Мамедов
Имя
Ага-Хаджи
Отчество
Али-Мамедов
Дата исполнения приговора
04 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
44807. АЛИ-МАМЕДОВЪ, АГА-ХАДЖИ Али-Мамедовъ. Перс.-подд., 25 л., рд. въ Персіи; — Асхабадск. О. С., 1 ч. 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 4 Апр. 905.

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