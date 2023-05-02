Али-Мамедов Ага-Хаджи Али-Мамедов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Али-Мамедов
- Имя
- Ага-Хаджи
- Отчество
- Али-Мамедов
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44807. АЛИ-МАМЕДОВЪ, АГА-ХАДЖИ Али-Мамедовъ. Перс.-подд., 25 л., рд. въ Персіи; — Асхабадск. О. С., 1 ч. 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 4 Апр. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.