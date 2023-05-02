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Кропачев Алексей Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кропачев
Имя
Алексей
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
16213. КРОПАЧЕВ, АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ, 30 л. Гр. Нолинск. у., Ошланск. в., д. Б.-Юнги; — Н. С. 6 уч. Нолинск. у. Ранение, лиш. св. 1½ г., по амн. от нак. освоб.

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