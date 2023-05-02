Борисов Кирилл Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 06 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13439. БОРИСОВ, КИРИЛЛ ИЛЬИЧ, 20 л. Гр. Тамбовск. у.; — Р. Т. г. Тамбова. Бандитизм, лиш. св. 5 л., с зач. 1 м. и 25 д. пр. з. Исп. 6 авг. 920.
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