Зиновьев Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зиновьев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46906. ЗИНОВЬЕВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. К. Бійск. у., Смоленск. в., с. Старо-Тарышкинскаго, 67 л., рд. Тюкалин. у., Крутинск. в., въ д. Елюнской; — М. С. 2 уч. Бійск. у., 2 ч. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 3 Іюня 905.
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