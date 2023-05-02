Горбунов Николай Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбунов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46192. ГОРБУНОВЪ, НИКОЛАЙ ПАВловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Углич. у., в. и с. Заозерья, 25 л.; — Москов. О. С. (въ 5 р ), 114, 134, 9 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 3 Апр. 905. | 904 2296 1655 У. | 901 46846 169 М. | 902 80126 1647 У. | 900 38741 169 М.
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