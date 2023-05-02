Ноор Иоганн Мартов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ноор
- Имя
- Иоганн
- Отчество
- Мартов
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97218. НООРЪ, іоГАННЪ МАРТОВЪ, 39 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Вейсенштейн. у., Лехтск. в., рд. т. же у., въ м. Тапсѣ; — Ревельск. О. С., 8 Февр. 911, 152, 152¹, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4 г., съ зач. 7 м. и 14 дн. предв. заключ. Исп. 28 Іюня 911. | 909 94167 172 М. (укрыв.). | 905 34148 1655 У. | 97 4828 170 М. | 98 95359 1647 У. | 96 12202 169 М.
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