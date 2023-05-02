Хурумов-Евсеев Григорий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хурумов-Евсеев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 333
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11540. ХУРУМОВ-ЕВСЕЕВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Терск. г., Владикавказск. у., с. Заромак. Н. С. 4 отд. г. Ленинграда. Ст. ст. 180 п. "а", 188, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 15/ІѴ—26.
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