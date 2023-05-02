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Вострухин Григорий Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вострухин
Имя
Григорий
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
26 февраль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
48126. ВОСТРУХИНЪ, ГРИГОРІЙ Николаевъ (онъ же Острухинъ), 18 л. Мщ. г. Рувы, рд. въ г. Кіевѣ; — Кіевск. О. С., 1 Февр. 911, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 26 февр. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 17258. 909 150938 169 М. | 908 46994 1647 У.

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