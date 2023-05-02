Беляев Борис Вдадимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляев
- Имя
- Борис
- Отчество
- Вдадимиров
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47578. БѢЛЯЕВЪ, БОРИСЪ ВДАДИМИровъ, 19 л. Мщ. г. СПБ.; — СПБ. О. С., 11 Янв. 911, 114, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 5 м. Исп. 7 Февр. 911. 910 15821 169 М. 2 Янв. 909 Г. СПБ. Ст. М. С. 42 уч., 172 М. (покуш. ), тюр. 3 м.
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