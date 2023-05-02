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Одиноков Семен Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Одиноков
Имя
Семен
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
13 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
9658. Одиноков Семен Степанович, 18 л., Сердобск. у., Ртищевск. в., д. Подгоренки. Саратовск. Г. С. Ст. ст. 147, 180 п. "в", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 13 янв. 926.

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