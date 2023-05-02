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Айсин Нурулла Халиллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Айсин
Имя
Нурулла
Отчество
Халиллович
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
12637. АЙСИН, НУРУЛЛА ХАЛИЛЛОВИЧ, 25 л. Гр. Осинск. у., Карьевск. в. и с.; — Н. С. 5 уч. Пермск. у. Мошеннич., лиш. св. 5 л., с зач. 5 м. пр. 3. Исп. 27 окт. 920.

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