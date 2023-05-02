Терещук Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Терещук
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 297
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45770. ТЕРЕЩУКЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Константинов. у., гм. Рокитно, д. Блоне, 51 г.; — Варшав. С. П., 169 и 170¹ М., тюр. 1г. и 3 м. Исп. 3 Апр. 907. | 97 97400 1647 У. | 88 28203 172 М. | 89 106541 1655 У. | 79 41828 1647 У.
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