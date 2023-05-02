Горшков Онисим Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горшков
- Имя
- Онисим
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101945. ГОРШКОВЪ, ОНИСИМЪ НИКОлаевъ, 21 г. К. Мосальск. у., Пятницк. в., д. Загрязновой; — Владимир. О. С., 11 Мая 911, 132 и 1647 У., по сов. съ приг. Г. С. г. Покрова отъ 9 Февр. 911 г. | (169 М., тюр. 4 м.), У., арест. отд. 1½ г. Исп. 6 Іюня 911. | 909 122486 3 ч. 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 16732.
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