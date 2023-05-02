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Сирин Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сирин
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
22 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 320
Источник
Скан
Оригинальная запись
11843. Сирин Николай Алексеевич, 18 л., Дагестанск. АССР, Кизлярск. окр., Щедринск. р. Н. С. Кизлярск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 22 июня 926.

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