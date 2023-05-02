Соловьев Ананий Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьев
- Имя
- Ананий
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 334
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87877. СОЛОВЬЕВЪ, АНАНІЙ АКИМОВЪ, 46 л. К. Маріин. у., в. и с. Исата; — Томск. О. С., 14 Марта 911, 152 и 1 п. 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 11261, арест. отд. 1 г. Исп. 27 Апр. 911, пит. ср. съ 25 Нояб. 910. | 20 Іюня 906 г. М. С. 4 уч. Маріинск. у., 170¹ и 171 М., тюр. 3 м.
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