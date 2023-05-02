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Окунев Алексей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Окунев
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
10 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
9664. Окунев Алексей Павлович, 19 л., Череповецк. у., Абакаловск. в., с. Михайловского. Н. С. 2 уч. Череповецк. у. Ст. ст. 150, 2 ч. 157, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 10 апр. 926.

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