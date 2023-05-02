Фогель Андреас Андреасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФогель Андреас Андреасович

Фогель Андреас Андреасович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фогель
Имя
Андреас
Отчество
Андреасович
Дата исполнения приговора
28 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
10605. ФОГЕЛЬ АНДРЕАС АНДРЕАСОВИЧ, 19 л., Марксштадтск. к., с. Орловского. Н. С. 18 уч. Марксштадтск. к. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 28/ѴІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close