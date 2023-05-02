Родыгин Роман Климентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Родыгин
- Имя
- Роман
- Отчество
- Климентьев
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1903
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 577
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16209. РОДЫГИНЪ, РОМАНЪ КЛИментьевъ. К. изъ сс.-посел. Нижнеудинск. у., Братск. в., с. Большеокинскаго, 37 л., рд. Вятск. у., Женопольск. в., въ д. Брызгаловской; — М. С. 3 уч. Нижнеудинск. у., 169 и 2 п. 170 М ., тюр. 4 м. Исп. 12 Нояб. 903. | 96 97323 1654 У. | 94 5866 172 М. | 95 103011 1655 У. | 91 127520 169 М.
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