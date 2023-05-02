Бульин Александр Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бульин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130419. БУЛЬИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ Николаевъ. К. Москов. г., Звенигород. у., Перхушновск. в., с. Одинцова, 16 л.; — З. Н. 3 уч. Звенигородск. у. 23 Марта 909, 6, 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 9 Окт. 909.
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