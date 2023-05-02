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Голованов Александр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голованов
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
03 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
1566. Голованов Александр Федорович, 19 л., Башкирск. АССР, Уфимск. к., Дмитриевск. в., д. Потаскуево. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. 169, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 3/І—26.

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