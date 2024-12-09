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Дорощенко Семен Артемьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дорощенко
Имя
Семен
Отчество
Артемьев
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
38006. ДОРОЩЕНКО, СЕМЕНЪ АРТЕМЬевъ. К. Витебск. у., Вымпянск. в., д. Самосадки, 50 л.; — З. Н. 1 уч. Витеб. у., 16 и 169 М., тюр. 8 м. Исп. 12 Сент. 908. Сей приг., поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 123985.

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