Назаров Александр Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назаров
- Имя
- Александр
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85329. НАЗАРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ МАТвѣевъ, 31 г. Лиш. вс. ир. изъ мш. г. Вологды; — Ярославск. О. С., 29 Янв. 911, 152, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г., съ зачет. 1 г. предв. заключ. Исп. 23 Мая 911. | 908 62874 1 ч. 1655 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 83745. | 906 64277 169 М. | 905 90104 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.