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Андриевский Янкель Моисеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андриевский
Имя
Янкель
Отчество
Моисеев
Дата исполнения приговора
30 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
129510. АНДРІЕВСКІЙ, ЯНКЕЛЬ моисеевъ (Монишевъ). Мщ. г. Кіева, 18 л.; — М. С. 12 уч. г. Кіева, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Апр. 909.

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