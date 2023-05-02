Акылов Саит Касым Акылов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акылов
- Имя
- Саит Касым
- Отчество
- Акылов
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100405. АКЫЛОВЪ, сАИТЪ КАСЫМЪ Акыловъ, 55 л. Сс.-нос. Иркутск. г., Идинск. в., д. Олонскаго, рд. Самарканд. у., Автобрюинск. в., въ кишл. Іоряхъ; — Самарканд. О. С., 28 Окт. 910, 1 ч. 313 У. и У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 12 Февр. 911. | 19 Авг. 98 г. Самарканд. Обл. С., 1459 У., каторж. раб. 4 г.
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