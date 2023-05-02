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Адамберг Эрнст Иозепов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адамберг
Имя
Эрнст
Отчество
Иозепов
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
142344. АДАМБЕРГЪ, ЭРНСТЪ ІОЗЕповъ. К. Ревельск. у., Койльск. в., 21 г.; — СПБ. С. П., 152, 13 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 9 Сент. 909. | 27 Авг. 908 г. Ревельск. О. С., по 169 М., тюр. 6 м., по сов. съ приг. Рев.-ГапсальсК. С. М. С. отъ 8 Марта 908 г. (169 М., тюр. 5 м.),

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