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Цунров Михаил Самуилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цунров
Имя
Михаил
Отчество
Самуилович
Дата исполнения приговора
14 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
13207. Цунров Михаил Самуилович, 30 л., рд. в. Ковенск. г. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 16, 1 ч. 80, 1 ч. 105, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 14 июля 926.

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