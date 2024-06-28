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Грязнов Илья Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грязнов
Имя
Илья
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
13 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
46317. ГРЯЗНОВЪ, ИЛЬЯ ИВАНОВЪ. К. Новоторжск. у., Прудовск. в., д. Плаксина, 28 л.; — Творск. О. С. (во 2 р.), 152, 13 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 13 Апр. 905. | 903 55421 169 М.

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