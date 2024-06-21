Абатуров Михаил Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абатуров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129223. абатуровъ, Михаилъ андреевъ. К. Устьсысольск. у., Борисовск. в., д. Юговской, 23 л., рд. въ г. Екатеринбургѣ; — Екатеринбург. О. С. 4 Іюня 909, 13 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. въ Окт. 909.
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