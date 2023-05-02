Бобинский Франц Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобинский
- Имя
- Франц
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20432. БОБИНСКІЙ, ФРАНЦЪ ИГНАТЪЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 56 л.;—Сѣдлецк. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. 29 Нояб. 908. 904 39471 1655 У. | 91 40951 1655 У. | 902 39818 1655 У. | 90 11107 1655 У. | 99 88507 1659 У. | 89 30214 1647 У. | 97 81041 1655 У. | 82 54005 1647 У. 95 84353 1635 У. | 77 48240 1647 У.
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