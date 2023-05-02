Пашкевич Николай Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пашкевич
- Имя
- Николай
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 339
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28779. ПАШКЕВИЧЪ, НИКОЛАЙ АКИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Диснен, у., Глубокск. в., д. Ледника, 27 л., рд. т. же у., въ м. Язнѣ; — Витебск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 8 Янв. 909. | 906 57766 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 42084. | 903 58958 170 М. | 900 41565 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.