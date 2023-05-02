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Морозов Афанасий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Афанасий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
20 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
26883. МОРОЗОВ, АФАНАСИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 26 л. Гр. г. Клина; — Н. С. 1 р. г. Ржева. Взяточнич., лиш. св. 3 г., по амн. от нак. освоб., с отпр. на фр Исп. 20 мая 920.

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