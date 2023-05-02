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Панафидин Алексей Анемлодистович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панафидин
Имя
Алексей
Отчество
Анемлодистович
Дата исполнения приговора
11 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
9811. Панафидин Алексей Анемлодистович, 53 л., Угличск. у., Заозерск. в., с. Иванкова. Ярославск. Г. С. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 11 июля 926.

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