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Кузнецов Семен Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Семен
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
25613. КУЗНЕЦОВ, СЕМЕН ИВАНОВИЧ, 58 л. Гр. Котельническ. у., Шубенск. в., д. Цыганы; — Н. С. 11 уч. Котельническ. у. Подлог, лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.

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