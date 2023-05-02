Пыжиков Федор Парамонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пыжиков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Парамонов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 284
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86619. ПЫжИКОВЪ, ФЕДОРЪ ПАРАМОновъ, 38 л. К. Лаптев. у., Державинск. в., д. Кармачей; — Казанск. О. С., 3 Мая 911, 152, 1647, 1 и 3 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659, 1, 2 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 23 Мая 911. | 908 64153 170¹ М. | 906 65178 170¹ М.
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