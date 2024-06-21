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Тимофеев Алексей Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Алексей
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
Источник
Скан
Оригинальная запись
139902. ТИМОФЕЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ТИМОФЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Валдайск. у., Сопкинск. в., д. Една, 33 л.; — Новгородск. О. С. 28 Сент. 909, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Окт. 909. | 10 Янв. 907 г. Новгородск. О. С. 1 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У. — арест. отд. 1 г. | 903 102311 172 М. | 900 83391 169 М.

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