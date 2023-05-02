Зингерман Гершко Шаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зингерман
- Имя
- Гершко
- Отчество
- Шаев
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46903. ЗИНГЕРМАНЪ, ГЕРШКО ШАЕВЪ. Мщ. м. Дзюнькова, Бердичев. у., 30 л.; — Бердичев. С. М. С., 169 и 3 п. 170¹ М., тюр. 1½ г. Исп. 18 Мая 905.
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