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Зингерман Гершко Шаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зингерман
Имя
Гершко
Отчество
Шаев
Дата исполнения приговора
18 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
46903. ЗИНГЕРМАНЪ, ГЕРШКО ШАЕВЪ. Мщ. м. Дзюнькова, Бердичев. у., 30 л.; — Бердичев. С. М. С., 169 и 3 п. 170¹ М., тюр. 1½ г. Исп. 18 Мая 905.

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