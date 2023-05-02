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Блинов Терентий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блинов
Имя
Терентий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
2050. Блинов Терентий Иванович, 36 л., Торопецк. у., Лужск. в. и д. Н. С. 2 уч. Торопецк. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6 апр. 926.

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