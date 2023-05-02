Чихачев Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чихачев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141279. ЧИХАЧЕВЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Покров. у., Воронцовск. в., с. Арханина, 27 л., рд. въ г. СПБ.; — Саратовск. С. П., 2 ч. 132 Уг. У., крѣп. 6 м. Исп. 30 Сент. 909.
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