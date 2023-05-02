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Чихачев Иван Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чихачев
Имя
Иван
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
Источник
Скан
Оригинальная запись
141279. ЧИХАЧЕВЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Покров. у., Воронцовск. в., с. Арханина, 27 л., рд. въ г. СПБ.; — Саратовск. С. П., 2 ч. 132 Уг. У., крѣп. 6 м. Исп. 30 Сент. 909.

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