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Снегирев Федор Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Снегирев
Имя
Федор
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
13 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
28966. СНЕГИРЕВ, ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ, 43 л. Гр. Вологодск. у., Оларевск. в., д. Архипово; — Н. С. 2 р. г. Рыбинска. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 13 февр. 920.

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