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Казанцев Степан Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казанцев
Имя
Степан
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
28 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 94
Источник
Скан
Оригинальная запись
15576. КАЗАНЦЕВ, СТЕПАН ЕФИМОВИЧ, 28 л. Гр. Уфимск. у., Удельно-Дуванейск. в., с. Каменники; — Р. Т. г. Уфы. Восстание, лиш. св. 10 л. Исп. 28 апр. 920.

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