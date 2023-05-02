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Москалев Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Москалев
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
4831. Москалев Александр Иванович, 32 л. Гр. Устюжск. у., Моденско-Плобильевск. в., д. Глин; — Н. С. 4 уч. Устюжск. у. Убийство, лиш. св. 20 л. Исн. 20 сент. 919.

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