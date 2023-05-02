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Го-Ден-Фа Чэн

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Го-Ден-Фа
Имя
Чэн
Дата исполнения приговора
01 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46111. ГО-ДЕН-ФА, ЧЭНЪ. Кит.-п., 26 л.; — М. С. 8 уч. Благовѣщен. О. С., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 1 Мая 905.

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