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Гаврюченков Павел Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаврюченков
Имя
Павел
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
1256. Гаврюченков Павел Степанович, 32 л., Ярцевск. у. и в. д. Еськово. Смоленск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. Зг. П. в. з. с. 27/ХІІ—26.

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