Зарецкая Прасковья Корнеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зарецкая
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Корнеева
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46851. ЗАРѢЦКАЯ, ПРАСКОВЬЯ КОРНѢева. К. Когучар. у., в. и с. Бычка, 33 л.; — У. Чл. О. С., по Богучар. у., 170¹ М., тюр. 4 м. Исп. 6 Дек. 904.
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