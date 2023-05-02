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Зарецкая Прасковья Корнеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зарецкая
Имя
Прасковья
Отчество
Корнеева
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
46851. ЗАРѢЦКАЯ, ПРАСКОВЬЯ КОРНѢева. К. Когучар. у., в. и с. Бычка, 33 л.; — У. Чл. О. С., по Богучар. у., 170¹ М., тюр. 4 м. Исп. 6 Дек. 904.

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