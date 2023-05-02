Фельдшау Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фельдшау
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 312
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46201. ФЕЛЬДШАУ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тельшев. у., Шкудск. в., 19 л., рд. т. же у., въ в. п м. Сядахъ; — Ковенск. О. С., (въ 6 р.), 134, 135, 149, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 12 Янв. 907 г., каторж. раб. 6 л. Исп. 4 Апр. 907. | 905 51267 169 М. | 905 28321 286 и 1485 У.
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