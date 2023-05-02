Винокуров Егор Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Винокуров
- Имя
- Егор
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141015. ВИНОКУРОВЪ, ЕГОРЪ АНДРЕевъ. Сс.-посел. Верхолен. у., Илгинск. в., общ. Каченскаго, 32 л., рд. въ Костром. г.; — Иркутск. О. С., 149, 132, 977 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 15905, арест. отд. 2 г. Исп. въ Сент. 909. | 906 75891 170 М. | 902 105009 169 М. | 905 20625 170 М. | 96 82670 1684 У. | 903 68760 169 М. | 94 31830 169 М.
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