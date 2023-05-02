Балка Иван Созонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балка
- Имя
- Иван
- Отчество
- Созонов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129821. БАЛКА, ИВАНЪ СОЗОНОВЪ (онъ же Балченко и Кравченко). К. Нижегородск. у., Екатеринопольск. в., с. Новоселицы, 14 л.; — Уманск. О. С. 19 Сент. 909, 137 и 4 п. 1453 У., исправ. пріютъ или кол. до 18 л. возр. Исп. 24 Окт. 909.
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