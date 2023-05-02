Балка Иван Созонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалка Иван Созонов

Балка Иван Созонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балка
Имя
Иван
Отчество
Созонов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
129821. БАЛКА, ИВАНЪ СОЗОНОВЪ (онъ же Балченко и Кравченко). К. Нижегородск. у., Екатеринопольск. в., с. Новоселицы, 14 л.; — Уманск. О. С. 19 Сент. 909, 137 и 4 п. 1453 У., исправ. пріютъ или кол. до 18 л. возр. Исп. 24 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close