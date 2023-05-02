Перевалов Симон Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перевалов
- Имя
- Симон
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18024. ПЕРЕВАЛОВ, СИМОН ВАСИЛЬЕВИЧ, 47 л. Гр. Велико-Устюгск. у., Вострой в., д. Киткино; — Р. Т. г. Архангельска. Контр-революц. действ., расстрел, по амн. нак. зам., лиш. св. 5 л. Исп. 29 нояб. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.